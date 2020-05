13-05-2020, Patrick Wind 112Gr. & Oogtv

Rookontwikkeling bij natuurbrand

Haren - In een stuk natuur aan de Rollematen nabij Haren heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Meldt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 16.15 uur binnen waarop er door de meldkamer een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een stuk natuur tussen het Noord-Willemskanaal en de Hoornsedijk”, vertelt Wind. “Het betreft een boom en gras dat in de brand is geraakt. Brandweerlieden zijn direct nadat ze ter plaatse kwamen een blussing gestart. Hierbij werd één straal hogedruk ingezet. Al snel was het vuur onder controle.”

Het vuur werd ontdekt door handhavers van de gemeente Groningen die in hun voertuig over de A28 reden. Zij zagen rook en gingen op onderzoek uit. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.