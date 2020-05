13-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & Joey Lameris 112Groningen & P. Wind video

Gaslucht: Twaalf woningen uit voorzorg ontruimd (Video)

Groningen - Aan de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen zijn woensdagavond twaalf woningen van een portiekflat ontruimd vanwege een gaslekkage. Dat meldt de Groninger brandweer. Zegt Oogtv

De melding van een gaslekkage kwam rond 21.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “In de portiek wordt een sterke gaslucht geroken”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing.

“Uit voorzorg hebben politieagenten twaalf woningen en de portiek ontruimd. Wij doen in de flat onderzoek. Daarbij maken we gebruik van een viergasmeter. Met dit apparaat kunnen we onder andere aardgas detecteren.”

Een gebied rond de flat is afgezet. “Energiebedrijf Enexis is ingeschakeld. Zij komen ook ter plaatse”. Vanwege het incident is de Goudlaan voor het verkeer afgesloten.

Update: Volgens de politie hebben twee koelkasten, die door de brandweer uit de berging werden gehaald, een vreemde lucht veroorzaakt. Omdat de lucht zeer erg op een gaslucht leek, werd de portiek én een naastgelegen portiek ontruimd door de hulpdiensten. Er was geen gaslek zei de brandweer.

Dvhn

Tv Noord

