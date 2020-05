14-05-2020, Marc Dol - 112Gr.

Kipper kantelt in Stadskanaal

Stadskanaal - Een met snoeihout beladen kipper is donderdag aan het begin van de middag gekanteld op de rotonde bij de Nautilusweg en de Veenstraat.

Doordat de trekker en de kipper nog op de rotonde stonden ontstond er enig oponthoud. De politie is ter plaatse gekomen om het verkeer te regelen. Waardoor de kipper is gekanteld is niet bekend.