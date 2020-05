15-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver 112Gr.

Twee mannen(20 & 21 jaar) aangehouden voor verboden wapenbezit (Video)

Groningen - De politie heeft vrijdagmorgen rond half vier twee mannen(20-jarige Stadjer en een 21-jarige Harenaar) aangehouden in de Perseusstraat in Paddepoel na een vechtpartij. Bij de vechtpartij raakte één van de verdachten gewond. Zegt Oogtv.nl

Toen de politie ter plaatse kwam in de straat was de vechtpartij al voorbij. Eén van de betrokkenen raakte lichtgewond bij de vechtpartij en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. In een van de auto’s van de verdachten werden verboden steekwapens aangetroffen. Daarop zijn beide verdachten aangehouden.

In verband met de vechtpartij was er in de wijk veel politie op de been. In eerste instantie werd melding gemaakt van een steekpartij, toen de politie ter plaatse was bleek hiervan geen sprake.

Tv Noord