15-05-2020, ingezonden mededeling

Steun: Stichting Ambulance Wens Nederland

Groningen - Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers.

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. De naam ” Stichting Ambulance Wens Nederland” komt voort uit het idee om de laatste wens van terminale patiënten te vervullen met behulp van vrijwilligers en een wensambulance.

De stichting is opgericht op 5 maart 2007. De stichting beschikt over vijf eigen wensambulance en een vakantiehuis in de bossen van Beekbergen. Zo kunnen ze- onder begeleiding van professioneel ambulance personeel- patiënten met een levensbedreigende ziekte en een korte levensverwachting bijstaan in het vervullen van mogelijk één laatste wens.

Dit alles zonder dat de patiënt of diens naasten financieel iets hoeven bij te dragen. Omdat er maar één wens de laatste kan zijn en ze die graag aan iedere patiënt gunnen, helpen ze iedere patiënt maar één keer met hun wensambulance! En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers vanuit 112Groningen, dit initiatief!! Klik hier om te doneren!