15-05-2020, Facebook Politie Oldambt

Illegale meubelstoffeerders actief in Oldambt

Oldambt - De politie van Oldambt waarschuwt voor meubelstoffeerders die actief zijn in Oost Groningen. Deze meubelstoffeerders bezoeken met name kwetsbare ouderen.

Ze gaan opdringerig te werk en vragen vaak veel te hoge bedragen voor de werkzaamheden.

Vertel ook u (Facebookloze) ouders over deze handelwijze en maakt ze alert. Ziet u iemand die zo werkt bel dan 09008844.