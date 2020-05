15-05-2020, Ruben H. - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand snel onder controle in Paterswolde

Paterswolde - De brandweer van Eelde werd vrijdagmiddag omstreeks tien over vijf gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Duinstraat in Paterswolde.

Brandweerlieden hadden de Schoorsteenbrand snel onder controle. Voor de zekerheid werd er met een hoogwerker van de Groninger brandweer een nacontrole gedaan. Ook werd de schoorsteen door de brandweer geveegd. Waardoor er brand in de schoorsteen ontstond, is onbekend. De schade aan de woning bleef beperkt.