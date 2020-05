16-05-2020, Melarno Kraan 112Gr. & tekst BrandweerGroningen.nl

Zeer grote brand in horecagelegenheid, `schade is verschrikkelijk`(Video)

Vlagtwedde - Op vrijdagavond 15 mei brak omstreeks 22.30 brand uit in een horecagelegenheid aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde. Vanwege de snelle branduitbreiding is door de Meldkamer Noord Nederland opgeschaald naar zeer grote brand.

Inzet Bij aankomst van de eerste brandweerwagen is er nog een poging gedaan om het pand binnen te gaan, dit bleek helaas niet meer mogelijk. Door de snelle verspreiding van het vuur bleek al snel dat we het pand niet meer konden behouden. Dat meldt brandweerGroningen.nl. Zowel aan de linker,- als rechterzijde van de horecagelegenheid stonden de panden op een korte afstand van de brand. Door met man en macht in te zetten op deze panden hebben we ze volledig kunnen behouden. Rookontwikkeling Vanwege de forse rookontwikkeling die bij de brand vrijkwam is een NL-Alert in de omgeving verzonden, met het advies om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk ventilatie uit te schakelen. Geen gewonden Bij de brand zijn gelukkig geen personen of dieren gewond geraakt. Tekst: BrandweerGroningen.nl Buurtbewoners ter plaatse melden zaterdagmiddag, `dit is echt verschrikkelijk en slaat in als een bom` in het dorp, de horeca heeft het sinds de corona uitbraak al zo zwaar en dan ook nog dit erbij. Zie ook brand Vlagtwedde van vrijdagavond. Video straks