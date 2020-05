Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving zijn opgeroepen voor dit incident. Het is nog niet bekend of er mensen gewond raakten.

Update:

In de Eemshaven is er brand in de aanvoer installatie van de haven naar de fabriek. Het proces is stopgezet, we zetten in op de aanvoer installatie. Er geen gewonden gevallen. Dat meldt brandweer Groningen op twitter.

Bij het lossen van een schip met houtsnippers is de brand uitgebroken bij energiebedrijf RWE in de Eemshaven.

