Bewoner blust kleine brand in dakgoot, brandweer doet nacontrole

Groningen - De Groninger brandweer werd zaterdagmiddag rond kwart over twee opgeroepen voor een melding brand/ nacontrole aan de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen.

Bewoners van een pand zagen lichte rook onder hun dakpannen vandaan komen en alarmeerden de brandweer. De bewoner van het pand had het brandje, dat in de dakgoot woedde, bij aankomst van de brandweer zelf al geblust.



Brandweerlieden hebben een nacontrole verricht en gekeken of er nog smeulende resten waren. Na 10 minuten konden de brandweerwagens weer ingepakt worden en kon men terug naar de kazerne. De schade aan het pand bleef gelukkig beperkt.