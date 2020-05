16-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bloemen gelegd bij huis omgekomen Anna(27)

Groningen - De hele week zijn er bloemen gelegd en kaarsjes neergezet. Na een explosie kwam een vrouw(27) om het leven. De wijk was geschokt. Een trieste zaak dit.

Dagelijks komen buurtbewoners en kennissen kijken bij het verwoeste pand aan de Nijensteinheerd in Beijum waar het afgelopen week flink mis ging. Onze cameraman legde het moment van de explosie vast op video.

TV Noord meldt:

Drie weken geleden krijgt Karisha via Facebook een bericht van Anna. De breuk in hun vriendschap blijkt haar nog steeds dwars te zitten. ‘Ze schreef dat we geen echte vriendinnen waren, dat we narcisten waren en niet te vertrouwen. Op maandag 11 mei worden haar honden op last van de gemeente bij haar weggehaald. Meldt Rtvnoord.nl zaterdag.

De vrouw(Anna) was meer dan verward zegt Rtvnoord.nl. Voor het hele artikel met de achtergrond klik dan hier.

Zaterdag 16-05-20 is de begrafenis.

Zelf hulp nodig: Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en via www.113.nl.

