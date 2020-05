16-05-2020, Gijs Bouman 112Gr.

Stoffelijk overschot gevonden in water Delfzijl

Delfzijl - Aan de Rijksweg in Delfzijl is zaterdag aan het einde van de middag een stoffelijk overschot gevonden in het water bij een haventje.

Vermoedelijk gaat het om een vermiste oudere man die eerder vandaag werd gezocht via Burgernet, dit laat de politie woordvoerder weten aan 112Groningen. De politie onderzoekt de zaak en gaat niet uit van een misdrijf. De politie heeft de man uit het water gehaald en de omgeving was afgezet met lint.