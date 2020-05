16-05-2020, 112gr

Ruzie in Oude Pekela , 1 aanhouding

Oude Pekela - Om 16:50 uur zaterdagmiddag was er na verluid ruzie ontstaan bij het winkelcentrum in Oude Pekela. In de Vrijheidsstraat was daarna mogelijk iemand op het achterhoofd geslagen met een voorwerp.