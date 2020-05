17-05-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Duits busje en auto botsen in Winschoten

Winschoten - In de nacht van zaterdag op zondag heeft er op de Grintweg in Winschoten een ongeval plaatsgevonden tussen twee voertuigen.

Volgens de politie reed het Duitse busje op de verkeerde weghelft. Hierop kon de personenauto het busje niet meer ontwijken, waarna een botsing volgde. De bestuurster uit het Duitse busje werd gecontroleerd in de ambulance.



De gealarmeerde brandweer kon vrij snel retour naar de kazerne. De politie zette het ongeval op papier en deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het is onbekend of de gewonde vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis.