17-05-2020, Melarno Kraan & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Twee gewonden bij ongeval op N366 nabij Nieuwe Pekela (Video)

Nieuwe Pekela - De N366 - Onstwedderweg in Nieuwe Pekela is zondagmiddag enige tijd afgesloten geweest in verband met ongeval tussen twee voertuigen.

De hulpdiensten werden omstreeks kwart voor drie gealarmeerd voor het ongeval. Meerdere brandweervoertuigen, meerdere ambulances en diverse politie eenheden kwamen met spoed ter plaatse om de slachtoffers eerste hulp te bieden en uit de voertuigen te bevrijden.



De inzittenden van de twee voertuigen werden door de brandweer uit hun benarde posities bevrijd. De N366 - Onstwedderweg was na het ongeval nog enige tijd afgesloten in verband met het politie onderzoek en de berging. Twee personen zijn uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.