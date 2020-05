17-05-2020, Marc Dol - 112Gr.

Motorrijder ernstig gewond na ongeval

Stadskanaal - Bij een verkeersongeval op de Atlantislaan in Stadskanaal is zondagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt.

Een automobilist wilde het pompstation oprijden maar zag de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. Onder andere het mobiel medisch team kwam met de traumahelikopter ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Ongevalsanalisten van de politie hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval is de weg afgesloten geweest.