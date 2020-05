17-05-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl & Video via Meternieuws

Zoekactie na aantreffen van jas langs de waterkant (Video)

Assen (Drenthe) - Een duikteam van de Groninger brandweer werd zondagmiddag gealarmeerd voor een persoon te water aan de Zeilmakerstraat in Assen.

Door voorbijgangers werd er langs de waterkant een jas aangetroffen, men vertrouwde het niet en schakelden de hulpdiensten in. Een duikteam van brandweer Assen was ook ter plekke en heeft met meerdere brandweerlieden het water doorzocht op eventueel een persoon.



Tijdens deze zoekactie werd er niemand in het water aangetroffen. De hulpdiensten konden na de zoekactie weer terug naar de kazerne. Van wie de jas is, wordt onderzocht door de politie.