17-05-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer blust smeulende buitenbrand bij Steendam

Steendam - De brandweer van Siddeburen heeft zondagochtend rond kwart over acht een buitenbrand geblust aan de Roegeweg bij Steendam.

Een kampvuurtje die eerder was aangestoken was blijven smeulen en veroorzaakte een nieuwe brand die zich rustig aan uitbreide.



De brandweer had met een straal Hoge Druk het vuur snel onder controle. Na een korte controle met de warmtebeeldcamera, waarmee de warmte in de grond werd gemeten, keerden ze terug naar de kazerne.