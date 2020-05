17-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer bevrijdt vastzittende duif in binnenstad

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagavond om 19:40 uur opgeroepen voor een dier op hoogte aan de Gelkingestraat in de binnenstad van Groningen.

De dierenambulance had de assistentie van de brandweer ingeroepen omdat zij niet over een ladder beschikken op hun auto. De brandweer kwam met een tankautospuit en een hoogwerker ter plekke om een vastzittende duif los te maken.



Toen het beestje door een brandweerman was losgemaakt werd de duif door de dierenambulance nagekeken op eventuele verwondingen. Tijdens deze controle vloog de duif snel uit handen van zijn redder.