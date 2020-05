18-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Rookontwikkeling bij brand in schip op scheepswerf (Video)

Groningen - Op een scheepswerf in Waterhuizen is maandagmorgen brand uitgebroken in een schip dat in aanbouw is. Bij de brand zijn twee mensen gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 10.20 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een schuimbluswagen ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een schip dat in aanbouw is”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “De brandhaard bevindt zich in de machinekamer. Zojuist rond 11.00 uur hebben mijn collega’s die brandhaard weten te bereiken. Om het vuur onder controle te krijgen worden er ook wat materialen los- en weggehaald.” Op de vraag welk blusmiddel gebruikt wordt omdat het een machinekamer betreft moet Kuijer het antwoord schuldig blijven. “Het schip is nog niet in bedrijf, dus de motoren in de machinekamer lopen nog niet. Maar of er water, schuim of een ander blusmiddel gebruikt wordt, dat weet ik niet.” Twee medewerkers van de scheepswerf raakten lichtgewond. “Zij zijn gecontroleerd in een ambulance maar hoefden niet naar het ziekenhuis.”