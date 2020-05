18-05-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Bestuurder (19) raakt de macht over het stuur kwijt

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de Europaweg, de N7, is in de nacht van zondag op maandag een negentienjarige bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt. Meldt Oogtv.nl