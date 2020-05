18-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Eenzijdig ongeval A7 Oostwold

Oostwold (Leek) - Maandagmorgen om 11:15 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten van een voertuig te water op de A7 Li 187,7 in Oostwold nabij Leek. De brandweer en andere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

Ter plaatse lag een auto in een sloot naast de A7. Een persoon raakte voor zover bekend lichtgewond. Berger Poort heeft de auto uit de sloot getakeld en vervolgens afgesleept. Het overige verkeer had enige hinder door de bergingswerkzamheden. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend, de politie doet hier onderzoek naar.