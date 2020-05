18-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Twee auto's botsen nabij knooppunt Julianaplein

Groningen - Door een ongeval op de N7 vlak voor het Knooppunt Julianaplein is maandagmiddag een forse file ontstaan.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13:10 uur op de linkerrijstrook richting de A28. Bij het ongeval vielen geen gewonden zover bekend. Een forse file was het gevolg van de aanrijding. Rijkswaterstaat had één rijstrook afgesloten voor het verkeer. De beschadigde voertuigen werden door een bergingsbedrijf afgesleept.



Vanaf de Europaweg tot aan het Knooppunt Julianaplein was het langzaam rijdend verkeer in verband met het ongeval.