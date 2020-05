18-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Binnenzwembaden weer open voor publiek

Groningen - Diverse gemeentelijke binnenzwembaden in Groningen zijn vanaf vanmorgen weer beperkt open gegaan voor een aantal activiteiten.

De gemeentelijke zwembaden moesten vanwege de corona maatregelen dicht. Toen de maatregelen versoepeld werden, werd duidelijk dat de zwembaden weer beperkt open mochten. Wel zijn er strenge regels aan verbonden, zo moet je namelijk van te voren een plekje in het bad reserveren, 1,5 meter afstand houden, en inhalen mag liever niet.



Deze regels zijn momenteel in alle zwembaden van toepassing:

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;

2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;

4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.

5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;

6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;

7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;

8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;

9. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;

10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;

11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);

12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;

13. Douche thuis voor en na het zwemmen;

14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

(Bron: sport050.nl)





De gemeentelijke binnenzwembaden in de stad Groningen die vanaf vanmorgen weer geopend zijn zijn onderandere Het Helperzwembad, De Parrel en sportcentrum Kardinge. Het openlucht zwembad De Papiermolen blijft nog gesloten. Voor meer inforinformatie, zie de site van sport050.nl