A7 bezaaid met glas, snelweg tijdelijk afgesloten

Leek - Rijkswaterstaat heeft maandagmiddag twee gehele rijstroken op de A7 afgesloten in verband met stukken glas op het wegdek.

Het gaat om een gedeelte van de A7 tussen Leek en Marum, in de richting van Drachten. Door een glasplaat die van een auto is afgevallen, ligt de hele A7 bezaaid met glasscherven.



Een aannemer komt ter plekke om het wegdek te reinigen en het glas te verwijderen. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via een naastgelegen benzinepomp. Het incident zorgde voor forse vertraging.

