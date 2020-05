18-05-2020, 112Groningen.nl & RTVNoord.nl bron

Tbs'ers langer in behandeling voor moordpoging

Groningen - De rechtbank heeft de tbs-behandeling met dwangverpleging van twee mannen van 37 jaar met twee jaar verlengd. Dat meldt RTVNoord.

Beiden probeerden in 2014 in de Van Mesdagkliniek in Groningen een medebewoner te wurgen met een koortje van zijn sweater.

Veroordeling

De twee aanvallers kregen in 2016 een jaar voorwaardelijke celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Beiden zijn voorlopig niet uitbehandeld.

