18-05-2020, Ruben H.- 112Groningen.nl

Pand ontruimd na mogelijke gaslekkage, 25 personen tijdelijk op straat

Eelde - Een pand aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde is maandagmiddag korte tijd ontruimd geweest in verband met een mogelijke gaslekkage in het pand.

De brandweer van Eelde is direct na aankomst op onderzoek uitgegaan in het pand. Uit onderzoek bleek dat er weinig aan de hand was. De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne. Zo'n 25 personen moesten tijdelijk het pand verlaten.