18-05-2020

Brandje in loods `Watersportbedrijf Vertrouwen`

Wildervank - Maandagavond rond 19.40 uur werd er een industriebrand gemeld aan de Bareveldkade. In een loods van een watersportbedrijf was brand ontstaan in een boot waar aan werd gewerkt.