18-05-2020, Koen Grootoonk 112Gr. & Ruben H. & Meternieuws.nl video Youtube

Brandweer redt wielrenner uit sloot (Video)

Tynaarlo (Drenthe) - Op de Osbroeksweg in Tynaarlo is maandagavond een wielrenner een sloot ingereden. De brandweer hielp om de man uit de sloot te halen.

Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de juiste toedracht van het ongeval is nog niets bekend.