Vechtpartij bij autopoetsbedrijf: één gewonde, één arrestatie

Groningen - Bij een vechtpartij bij een autopoetsbedrijf aan het Kweldergras op bedrijventerrein het Witte Lam heeft de politie dinsdagochtend één persoon aangehouden.

De vechtpartij vond plaats rond 09.30 uur. “Wat de precieze aanleiding is geweest is nog onbekend”, vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. “Bij de vechtpartij waren twee mensen betrokken. Eén persoon is gewond geraakt. Deze is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De andere persoon, een man, die hebben we aan kunnen houden.” De omgeving van het autopoetsbedrijf is afgezet. “Wij doen op dit moment onderzoek. We gaan onder andere in gesprek met getuigen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er gebeurd is.”

De persoon die aangehouden is gaat dinsdagmiddag verhoord worden. “Ook gaan we in gesprek met het slachtoffer dat in het ziekenhuis ligt. Zoals het zich laat aanzien heeft deze persoon lichte verwondingen opgelopen.”

