19-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Portiekflat korte tijd ontruimd vanwege vreemde lucht

Groningen - De hulpdiensten werden dinsdagmiddag om twintig over twee gealarmeerd voor een gaslek in een portiek aan de Camhuysenstraat in de wijk de Wijert.

Bewoners van een portiek flat roken een vreemde lucht in de portiek, men vermoedde dat het om een gaslucht ging en alarmeerde de brandweer.

Uit voorzorg werd de gehele portiek ontruimd door de politie. Brandweerlieden hebben met behulp van een viergasmeter metingen verricht in de portiek.



Uiteindelijk werd er geen gas of andere gevaarlijke stoffen gemeten. Netbeheerder Enexis kwam ter plekke om een nacontrole te doen in de portiek. Na zo'n tien minuten konden de hulpdiensten weer retour naar de kazerne. Wat uiteindelijk de vreemde lucht heeft veroorzaakt is onbekend.