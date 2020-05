19-05-2020, 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Agent bespuugd in Noorderplantsoen, één persoon aangehouden

Groningen - Maandagavond is in het Noorderplantsoen een politieagent in het gezicht gespuugd. De man die spuugde is aangehouden en wordt getest op corona.

De politie: ‘Tijdens een rondje op de fiets kwamen we een groep van acht personen tegen, die zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden. We hebben ze aangesproken en verzocht afstand van elkaar te nemen. Door het merendeel van de groep werd hier gehoor aangegeven. Een persoon echter niet, waarop hij opnieuw werd aangesproken. Hij kwam dichtbij onze collega staan en spuugde hem opzettelijk in het gezicht’.



‘Geweld en agressie richting politiemensen is onacceptabel. De man is aangehouden. De verdachte wordt getest op corona’.



‘De regel om 1,5 meter afstand te houden, geldt nog altijd. Denk daar ook de komende dagen aan als je met het mooie weer de parken en plantsoenen opzoekt. Als het te druk wordt of als er geen afstand wordt gehouden, dan kan er worden opgetreden’.