21-05-2020, Raymond Meter 112gr & Oogtv

Nachtelijke hijswerkzaamheden bij spoorwegovergang (Video)

Groningen - In de nacht van woensdag op donderdag is er druk gewerkt rondom de oude spoorwegovergang bij de Esperantokruising. Aan het spoor wordt deze week groot onderhoud uitgevoerd.

Net als vorige week arriveerde op de late woensdagavond een telescoopkraan. Nadat de kraan gestempeld was zijn er verschillende betonblokken gehesen. Ook werden de laatste stelplaten van de voormalige Esperantokruising weggetakeld.” De stelplaten werden voorheen gebruikt door het verkeer om over de spoorwegovergang te kunnen rijden. Zegt Oogtv.nl.

Spoorbeheerder ProRail werkt samen met verschillende onderaannemers al drie weken aan het spoor tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein De Vork. Er wordt een vierde spoor aangelegd, bij station Europapark komt een nieuw perron, de bovenleiding wordt volledig vernieuwd en het seinwezen wordt opnieuw ingericht. Of er op Hemelvaartsdag ook gewerkt wordt? “Jazeker”, zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail. “Het is een gigantisch project waarbij we dag en nacht doorwerken.

Ook op Hemelvaartsdag.” De werkzaamheden kunnen op veel belangstelling rekenen van het publiek. Volgens ProRail verlopen de werkzaamheden volgens planning.