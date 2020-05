21-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Gewonde en drie aanhoudingen bij steekincident

Groningen - Bij een steekincident in de Aquamarijnstraat in de wijk Vinkhuizen in Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie. Zegt Oogtv.

Het incident vond plaats rond 03.50 uur. “Dat was het moment dat wij de melding kregen”, vertelt politiewoordvoerder José van Gijssel. “Mijn collega’s zijn daarop ter plaatse gegaan. Uit hun onderzoek bleek dat het incident zich voorgedaan had in een woning.

Eén persoon was gewond geraakt. Deze man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij behandeld wordt. In de woning hebben we drie verdachten aan kunnen houden. Zij zijn aangehouden en worden de komende dagen op het politiebureau verhoord.”

Wat er precies in de woning gebeurd is, en wat de aanleiding is geweest van het steekincident, daar is nog niets over bekend. “Dit zijn allemaal vragen voor ons onderzoek waar we momenteel volop mee bezig zijn.”