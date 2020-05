21-05-2020, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl/ denniegaasendam.nl

Trekker lekt grote hoeveelheid landbouwgif op de Transportweg in Veendam

Veendam - Donderdagochtend omstreeks 11:15 uur werd de hulp van de brandweer gevraagd om te assisteren bij een vloeistof lekkage aan de Transportweg in Veendam.

Een boer reed met zijn voertuig over de Transportweg in de richting van de Spoorhavenweg toen hij erachter kwam dat hij een grote hoeveelheid landbouwgif had verloren uit zijn gifsproeier.

De boer stopte zijn voertuig en schakelde de brandweer in. De brandweer heeft de putten afgedekt met modder. De tractor heeft een spoor van minstens 500 meter achtergelaten. De brandweer heeft het wegdek gereinigd. De weg is vanuit de richting Gamma enige tijd afgesloten geweest. De Gemeente heeft de resterende vloeistof uit de put gezogen en afgevoerd.

