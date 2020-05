21-05-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Meisje met voet bekneld in fiets in Midwolda

Midwolda - Een kind is donderdagmiddag met haar voet vast komen te zitten tussen een fiets. Dit gebeurde op de Dr. Oortwijn Botjeslaan in Midwolda.

De hulpdiensten werden omstreeks kwart over één gealarmeerd voor een hulpverlening buiten. De brandweer kwam met een tankautospuit ter plaatse om het kind uit haar benarde positie te bevrijden.



Na de bevrijding werd het meisje door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op haar verwondingen. Deze verwondingen bleken gelukkig mee te vallen. Hoe het kind met haar voetje tussen de fiets bekneld raakte is niet bekend.