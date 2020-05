21-05-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Oldtimer botst tegen boom, één persoon raakt gewond

Winschoten - Op de Provincialeweg - N964 in Winschoten is donderdagmiddag een automobilist de macht over het stuur verloren, waarna de bestuurder met zijn voertuig (Oldtimer) tegen een boom tot stilstand kwam.

De hulpdiensten werden omstreeks drie uur gealarmeerd en rukten massaal uit voor het verkeersongeval. Meerdere ambulances, een tankautospuit van de brandweer uit Winschoten, en zelfs een traumahelikopter kwamen ter plekke om eerste hulp te verlenen aan de gewonde inzittenden.



Twee personen werden door de brandweer uit het voertuig gehaald. De twee gewonde personen werden door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op hun verwondingen. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.



Eén inzittende is uiteindelijk met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het fors beschadigde voertuig afgesleept.