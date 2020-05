21-05-2020, Robert van der Veen - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

‘Vermijd Noorderplantsoen, handhavers gaan bekeuren!’

Groningen - De gemeente Groningen gaf donderdagmiddag een laatste waarschuwing aan Stadjers die naar het Noorderplantsoen willen komen of er al zijn. Door de drukte in het park is het nu onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden.

“Ondanks herhaaldelijk waarschuwen is het nu echt te vol in het Noorderplantsoen en houden mensen geen anderhalve meter afstand. Vermijd het Noorderplantsoen, handhavers gaan bekeuren”, zo schrijft de gemeente op haar Twitter-account.



Aanwezigen omschreven het park als ‘smoordruk’. De politie deed middels luidsprekers op een politiewagen de oproep aan bezoekers om meer afstand te houden en andere plekken op te zoeken. Daarop heeft een deel van de aanwezigen het park verlaten.



Eerder op de donderdagmiddag waarschuwden de gemeente en de Veiligheidsregio al om parken, plantsoenen en de binnenstad zo veel mogelijk te vermijden.