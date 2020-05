21-05-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Motorrijder raakt gewond bij eenzijdig ongeval

Winschoten - Op de St. vitusholt 2e Laan Winschoten is donderdagmiddag een motorrijder onderuit gegaan.

Omstreeks twintig voor vijf werden de hulpdiensten voor het eenzijdige verkeersongeval gealarmeerd. Door nog onbekende oorzaak is de motorrijder onderuit gegaan en daarbij gewond geraakt. Het ambulancepersoneel ontfermde zich over het gewonde slachtoffer. De politie zet het ongeval op papier en maakte rapport op van het ongeval. Het motorvoertuig is door het ongeval fors beschadigd geraakt.