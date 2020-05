22-05-2020, G. Twickler 112Gr.

Onbeheerde auto aangetroffen in Musselkanaal

Musselkanaal - In de nacht van donderdag op vrijdag kregen hulpdiensten om 00:35 uur een melding van een voertuig te water aan de Zuider Kanaalweg in Musselkanaal. Hierop rukten o.a. de brandweer van Stadskanaal en het duikteam van Emmen uit.