22-05-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Brandweer rukt uit voor koolmonoxide-melding in café

Groningen - De Groninger brandweer moest donderdagavond in actie komen voor een koolmonoxide-melding in een café in de Kleine Pelsterstraat.

De melding van een mogelijke koolmonoxide-meting kwam even na 23.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. Bij aankomst is men direct een onderzoek gestart. Al snel bleek het euvel zich te bevinden in de kelder van het café. Daar staan de koelinstallaties van de biertap. Daar werd door een co-melder koolmonoxide gemeten. Brandweerlieden hebben verschillende metingen uitgevoerd maar daarbij werd niets aangetroffen. Daarop is men al snel weer teruggekeerd naar de kazerne.



Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat het niet te ruiken, proeven of zien is. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid of zelfs tot de dood als er niet snel ingegrepen wordt.