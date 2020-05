22-05-2020, ingezonden mededeling

Zo draag je veilig een schooltas met je mee

Groningen - Kinderen die naar school gaan, dragen heel wat spullen met zich mee. Hiervoor het katoenen floddertasje gebruiken is leuk, maar geen optie. Een handtas is niet aan kinderen besteed, een rugzak wel. Dit zijn de voordelen.

Een rugzak zorgt ervoor dat de handen vrij zijn. Dat is vooral handig voor wie op de fiets naar school gaat. Maak je als scholier gebruik van het openbaar vervoer dan pakt hij of zij gemakkelijk de Openbaar Vervoer kaart erbij. Ook hier geldt dat je je met een rugzak veel vrijer kunt bewegen.

Gewicht van rugzak is van belang

Ergotherapeuten adviseren het gewicht van tassen die op de rug gedragen worden niet meer te laten zijn dan tien procent van het lichaamsgewicht van het kind. Kinderen zijn nog in de groei en de rug is kwetsbaar. Tilt een kind dagelijks een zware schooltas dan kan dat gemakkelijk tot rugproblemen leiden. Het is goed daar rekening mee te houden.

Stevige schouderbanden aan een rugtas

Vanwege het gewicht is het belangrijk dat de tas goed op de rug hangt en het gewicht gelijkmatig over de rug wordt verdeeld. Kwaliteitstassen zoals de Herschel rugzak hebben gewatteerde schouderbanden die ervoor zorgen dat de tas goed draagt en de banden niet in de schouders snijden en de tas niet gaat ‘hangen’. Het is ook belangrijk de schouderbanden goed af te stellen op het lichaam van de scholier.

Rugzak met een laptopvak

In de meeste goede schooltassen zit een apart laptopvak. Dat is niet alleen veilig voor de laptop, maar ook voor de drager. Ook hier geldt weer dat de laptop dan niet gaat schuiven en bungelen, waardoor de rug het niet te verduren krijgt. Hoe steviger alles vastzit hoe beter het draagt. Op die manier draagt een scholier zijn of haar schooltas kind veilig en comfortabel.

Formaat van de rugtas

Het formaat van een rugtas voor kinderen en scholieren, verschilt. Ze zijn er bijvoorbeeld van 20, 22 en 27 liter. Let op de grootte ervan bij aanschaf van een nieuwe rugzak. Een kind dat naar groep 1 gaat hoeft geen enorme rugzak mee te slepen. Een middelbare scholier in zijn eindexamenjaar heeft mogelijk veel aan grotere rugzak, inclusief laptopvak en ruimte voor boeken.