22-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & Archief 112Gr.

Corona-helikopter terug naar Waddeneilanden

Groningen - De corona-helikopter die sinds 24 maart werd ingezet voor het vervoer van coronapatiënten is voorlopig niet meer nodig. De helikopter gaat weer ingezet worden als reserve-helikopter voor de Waddeneilanden. Meldt Oogtv

In maart en april moesten er in het zuiden van het land veel patiënten met coronaklachten in ziekenhuizen behandeld worden. Omdat de ziekenhuizen de stroom mensen niet meer aan dreigden te kunnen werden ze verspreid over het hele land. Daarvoor werd de ambulancebus ingezet, verschillende ambulances en MICU’s en ook twee traumahelikopters. Het betroffen de Lifeliner 5 en 6. Normaal worden deze ingezet voor het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden waarbij Lifeliner 5 (PH-HOW) als reserve dient voor de 6 (PH-OOP)

De afgelopen twee maanden heeft de PH-HOW 66 coronapatiënten door heel Nederland en Duitsland vervoerd en twee ernstig zieke mensen die geen COVID-19-besmetting hadden. De helikopter was verschillende keren in Groningen te zien. Vanaf vrijdag is de helikopter weer beschikbaar voor de Wadden. Vanwege het dalende aantal coronapatiënten die intensive zorg nodig hebben, is vervoer via de lucht over grotere afstanden niet meer nodig.