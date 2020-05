23-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Boa’s gaan landelijk actievoeren op 26 mei en 1 juni

Groningen - Boa’s gaan op 26 mei en 1 juni in verschillende steden in het land actievoeren. Aanleiding is de mishandeling van twee boa’s donderdag in IJmuiden. Hoe de acties er precies uit gaan zien is nog onbekend. Zegt Oogtv