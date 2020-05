25-05-2020, Rtvnoord.nl bron & Nos.nl & Oogtv

Aantal coronabesmettingen na restaurantbezoek in Leer opgelopen naar achttien

Leer - Zeven mensen lijken het coronavirus te hebben opgelopen in een restaurant in het Duitse Leer, vlak over de grens bij Groningen. Zegt Rtvnoord.nl