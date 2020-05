24-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Vanaf 1 juni kan iedereen getest worden op corona

Landelijk - Iedereen met corona-achtige klachten kan zich vanaf eind volgende week aanmelden voor een coronatest. Volgens de GGD zullen vanaf 1 juni de eerste mensen getest gaan worden. Zegt Oogtv.

Tot nu toe was testen op COVID-19 alleen mogelijk voor bepaalde beroepsgroepen. In eerste instantie ging het alleen om medewerkers die in de zorg werkzaam zijn, de afgelopen weken kwamen daar leraren, mantelzorgers en politieagenten bij. Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen. Het streven van het ministerie van Volksgezondheid was ook om dit vanaf 1 juni mogelijk te maken. De GGD’en hebben nu laten weten dat dit gaat lukken.

“Niemand houdt je tegen als je getest wilt worden”



Of je getest wilt worden is aan jezelf. Met zelfs de minste klachten van verkoudheid of koorts kun je al voor een test naar de GGD. “Er komt geen arts aan te pas en er is niemand die je tegenhoudt”, zegt Sjaak de Gouw van de GGD. De uitslag van de test volgt binnen 24 uur. Wel benadrukt De Gouw dat een test wel zin moet hebben. Als je geen klachten hebt, of klachten die niets met verkoudheid te maken hebben, dan heeft het geen zin om langs te komen. Je laten testen mag zo vaak als je wilt en het kost niets. Alle kosten worden betaald vanuit het budget voor openbare gezondheidszorg.

Dertigduizend tests per dag



Vanaf 1 juni kunnen er dagelijks dertigduizend tests worden afgenomen. Volgens het RIVM is dit aantal voldoende om iedereen met klachten te kunnen testen. Is een test positief dan volgt er een bron- en contactonderzoek. De verwachting is dat twee tot acht procent van de tests positief zal zijn waarbij het om zeshonderd tot 2.400 contactonderzoeken per dag gaat. Met het massaal testen kan mogelijk een tweede coronagolf voorkomen worden.

Je aanmelden voor een coronatest kan bij de GGD via een speciaal telefoonnummer dat komende week via een publiekscampagne wordt verspreid.