24-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

RIVM: “Aantal Groningse coronapatiënten in ziekenhuis blijft stabiel”

Groningen - Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat in een ziekenhuis verblijft is in vergelijking met zaterdag stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die zondagmiddag bekend werden gemaakt. Zegt Oogtv