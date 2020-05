24-05-2020, Marc Zijlstra 112G.

Verlaten auto aangetroffen bij Steendam

Steendam - Aan de Damsterweg tussen Steendam en Siddeburen is zondag een verlaten auto aangetroffen. De auto stond geparkeerd op een inrit van een weiland

De auto, met de sleutel nog in het contact, werd zondag door omwonden aangetroffen. Eén van de voorbanden van de auto is verdwenen en de voorruit is ingeslagen.

De politie is inmiddels op de hoogte gesteld en zal de zaak in onderzoek nemen. Ook zal de politie proberen de eigenaar van de auto te achterhalen.