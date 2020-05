24-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & Twitter Oogtv

Scooterrijders botsen op de A-straat

Groningen - Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Astraat ter hoogte van de A-Brug in de binnenstad in Groningen zijn twee scooterrijders gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur. Twee scooterrijders zijn met elkaar in botsing gekomen waarbij alle twee ten val kwamen en gewond raakten. Zegt Oogtv.

Het eerste slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer kon ter plaatse aan de verwondingen behandeld worden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk. De schade aan de voertuigen is beperkt gebleven.

Tweet Oogtv