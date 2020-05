25-05-2020, ingezonden mededeling

Check je rugzak, zakkenrollers houden van de zomer

Groningen - Nu het richting de zomer gaat, raken ze weer flink actief: zakkenrollers. Bijna een half miljoen zakkenrollers struint de straten, boulevards en stranden af, op zoek naar slachtoffers.

Telefoons, dure zonnebrillen, portemonnees, laptops. Tassendieven zijn er gek op. Mensen met een rugzak op zijn in dit geval kwetsbaar. Je hebt letterlijk geen zicht op wat er achter je gebeurt. Een ervaren dief weet gemakkelijk jouw rugzak ongemerkt open te ritsen en zijn slag te slaan.

Kies voor een anti-diefstal rugzak

Dit kun je voorkomen door te kiezen voor een anti diefstal rugzak. Dat is een rugzak van enorm sterk materiaal. Zelfs het opensnijden met een mes lukt niet. De anti diefstal rugzak is gemaakt van snij bestendig materiaal. Bovendien heeft de tas verborgen ritsen waarmee een dief geen kant op kan. Sterker nog, hij heeft geen idee hoe hij deze kan vinden, laat staan openen.

Veilige XD Design rugzak: de Bobby

XD Design mag dan ook de topper onder de veilige rugzakken worden genoemd. De tas staat bekend onder de naam Bobby, de nickname voor een Engelse politieagent. De XD Design anti diefstal rugzakken zijn er in meerdere formaten en kleuren en hebben een geïntegreerde USB-oplaadpoort. Met deze rugzak zit niet alleen je laptop goed opgeborgen, maar is deze ook nog eens altijd voorzien van voldoende stroom.

Daarnaast draagt de tas heel comfortabel en is licht in gewicht. Met een aantal reflecterende strepen erop, ben je ook nog eens goed zichtbaar in schemer en donker. Ook dat maakt dit tot een veilige tas.

Eastpak heeft de rugzak uitgevonden

Ook Eastpak doet een duit in het zakje met sterke rugzakken. Weliswaar niet zo gericht op het voorkomen van diefstal als de XD Design tassen, maar Eastpak mag wel de ‘uitvinder’ van de rugzak genoemd worden.

Het merk vindt namelijk zijn oorsprong in het maken van sterke stevige rugzakken voor het Amerikaanse leger in de jaren vijftig. Niet lang daarna ontdekten ook universiteitsstudenten deze handige rugzakken waar heel wat boeken in pasten en die ook nog eens kilo’s konden dragen. Inmiddels is Eastpak een graag gezien merk en is de specialiteit nog altijd de rugzak.